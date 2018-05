Austria planuieste sa reduca beneficiile pentru imigranti

Ziare.

Protectia minima din Austria, un tip de venit lunar care este menit sa garanteze un venit minim de baza, va ramane la nivelul de 863 de euro.Totusi,Cele noua landuri din Austria au reguli diferite pentru familii. Unele platesc aceeasi suma pentru fiecare copil, in timp ce altele platesc mai putin incepand cu al patrulea copil.In viitor, familiile se vor confrunta cu unele reduceri pentru cel de al doilea copil, si cu reduceri drastice incepand cu al treilea.Acest lucru va afecta in special familiile de migranti, care au tendinta de a avea mai multi copii decat cele austriece, noteaza DPA.Cancelarul conservator Sebastian Kurz a explicat ca scopul sau este de a "combate imigratia in sistemul nostru de protectie sociala", dar si de a oferi stimulente pentru a cauta de lucru.Intr-un discurs sustinut la Mauerbach, in apropiere de Viena, Kurz a spus ca platile reprezentand asa-numita "protectie minima" au crescut cu 60% din 2012.Organizatiile caritabile au criticat tratamentul diferit pentru straini si familiile mai mari. "Cred ca este periculos sa intorci unele grupuri de oameni impotriva altora. Cei care iubesc Austria nu o divizeaza", a spus Michael Landau, care conduce organizatia catolica Caritas.Guvernul de coalitie dintre conservatori si extrema dreapta si-a concentrat unele dintre politici asupra copiilor, potrivit DPA. Astfel, guvernul intentioneaza sa reduca alocatiile pentru copiii din strainatate a caror parinti lucreaza in Austria si sa interzica valul islamic in scolile elementare si centrele de zi.