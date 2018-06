Austria preia presedintia semestriala a UE: Migratia fara concesii, tema principala a tanarului cancelar Sebastian Kurz

MARKETING POLITIC

"MAESTRU AL DIVERSIUNII"

Inasprirea perceptibila a tonului guvernelor europene pe tema solicitantilor de azil - o problema care sfasie UE - reprezinta o adevarata mana pentru acest foarte tanar lider conservator (31 de ani) aliat cu extrema dreapta (FPO) din decembrie, comenteaza AFP.Austria isi incepe duminica semestrul la presedintia europeana cu acest subiect pe fundal, pe care Sebastian Kurz il joaca pe degete si pe care a anuntat ca il transforma insau la sefia Celor 28.Cancelarul se lauda ca este unul dintre principalii artizani ai, pe cand era ministru de Externe. El si-a construit ascensiunea si si-a cimentat alianta cu FPO in baza promisiunii unei politici a migratiei fara concesii., declara pentru AFP Patrick Moreau, un cercetator la Centrul National francez de Cercetare Stiintifica (CNRS) si un specialist in Austria."Criticile sale cu privire la alegerea Angelei Merkel de a deschide temporar frontierele in 2015 sunt impartasite tot mai larg", la fel ca "eurofilia (sa) critica".Kurz isi subliniaza- o viziune conforma celei a FPO si extremelor drepte europene, care-si pastreaza planurile cu privire la iesirea din Uniune."Ca manager al unei crize a refugiatilor, ca purtator al sperantelor dreptei sau ca fin tactician, presedintia austriaca a UE ii ofera cancelarului posibilitatea de a se afirma", subliniaza ziarul austriac de centru Kurier.Atmosfera este - pentru Austria si cei 8,7 milioane de locuitori ai sai - la antipozii celei care prevala in 2000, atunci cand dreapta conservatoare OVP s-a aliat, pentru prima oara, cu extrema dreapta a lui Jorg Haider.Coalitia a fost tinta unei condamnari internationale, iar UE a mentinut timp de mai multe luni sanctiuni impuse Vienei.Dupa 18 ani, intr-un context in care dreptele identitare au vant in pupa, "Kurz este o figura recunoscuta pe scena internationala, iar austriecii sunt mandri de asta", analizeaza Patrick Moreau.Noul ambasador american la Berlin l-a catalogat pe cancelar drept "rock star", in timp ce partidul bavarez CSU, care ii cere Angelei Merkel o politica a azilului mai putin generoasa, isi afiseaza "comunitatea de spirit" cu Viena.Popularitatea Guvernului austriac nu se dezminte nici ea in sondajele nationale."Forta guvernului este sa prezinte o imagine armonioasa, cu presul unui intens marketing politic" pe retele de socializare, analizeaza politologul Thomas Hofer.Certurile politice etalate la lumina zilei au invins, in legislativele din octombrie, marea coalitie intre social-democrati si conservatori, aflati la putere timp de aproape 11 ani."Daca exista conflicte intre OVP si FPO, consemnul este sa nu fie dezvaluite", adauga Hofer.Atunci cand partidul de extrema dreapta al vicecancelarului Christian Strache s-a confruntat, inca din primele saptamani ale noului Executiv, cu o serie de dezvaluiri stanjenitoare despreProfilul neted al lui Sebastian Kurz, ponderarea sa in orice circumstante, alimenteaza un. Ca atunci cand s-a dus la Budapesta, la o zi dupa adoptarea de catre Parlamentul ungar al unei legi foarte controversate care sanctioneaza ajutorul acordat migrantilor de catre ONG-uri.In fata liderului suveranist si populist Viktor Orban, el nu avea sa spuna nimic, preferand sa-si afiseze ambitia de "constructori de poduri" cu tari din Europa Centrala."Kurz este un maestru al diversiunii", denunta saptamanalul austriac liberal de stanga Falter, dand exemplul unei conferinte de presa convocate in ultimul moment, cu scopul de a anunta inchiderea moscheilor, in timp ce ministrul de Interne FPO Herbert Kickl se afla in centrul unei furtuni politice.Kickl era acuzat ca si-a luat anumite libertati fata de legalitate, pentru a-si impune controlul asupra unui serviciu de informatii strategic, Biroul pentru protectia Constitutiei si de lupta impotriva terorismului (BVT) .