Austriecii pot sa-i arate degetul mijlociu vicecancelarului tarii - decizie in instanta (Video)

Heinz-Christian Strache, liderul formatiunii de extrema dreapta Partidul Libertatii (FPO), a acuzat gruparea de extrema stanga Linkswende de calomnie, dupa publicarea unui videoclip, inainte de alegerile de anul trecut, in care mai multe persoane isi justifica decizia de a spune "Fuck Strache" si de a arata degetul mijlociu.Politicianul a pierdut procesul in prima instanta, in decembrie 2017, iar recursul de la Inalta Curte din Viena a fost respins joi.Purtatorul de cuvant al gruparii de extrema stanga Linkswende a catalogat decizia instantei "o victorie atat pentru libertatea de exprimare, cat si pentru libertatea presei", creand un precedent pentru legitimitatea folosirii unor expresii injurioase la adresa politicienilor, daca acest demers este argumentat.Potrivit deciziei instantei din Viena, "respingerea unui lider politic" poate fi "exprimata intr-un mod provocator si socant" intrucat acest fapt reprezinta "un element fundamental al libertatii de exprimare", relateaza France24.La finele anului trecut, Sebastian Kurz (31 de ani) a devenit cancelarul Austriei si cel mai tanar lider politic ales in Europa , in urma unui acord intre Partidul Popular (OVP, centru-dreapta, conservator) si Partidul Libertatii (FPO, extrema-dreapta) pentru formarea noului guvern de la Viena.Vicecancelarul austriac Heinz-Christian Strache a afirmat in trecut ca Islamul "nu are loc in Europa" si a numit-o pe Angela Merkel, cancelarul Germaniei, drept "cea mai periculoasa femeie din Europa", pentru politica sa deschisa privind refugiatii.