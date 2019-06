Calatorii din Viena circula cu autobuze fara sofer

Ziare.

Autobuzele circula in cel mai nou si mai modern cartier al capitalei austriece, Aspern, pe un traseu de 10 statii, cu o viteza intre 8 - 12 km/h.Conform TVR , vehiculul nu poate transporta mai mult de 10 persoane.Fiind la inceput, proiectul presupune si doi operatori care se afla in autobuze, pentru a monitoriza transportul si a interveni in cazul in care apar nereguli.Experimentul este primul de acest gen din Austria. Daca se va incheia cu succes, proiectul va fi extins si in alte cartiere din capitala Austriei sau chiar in alte orase.