Cancelarul Austriei si-a lansat campania de realegere, imediat dupa ce guvernul sau a cazut

Ziare.

com

"Sunt inca aici", a spus Kurz, in fata unei multimi de sustinatori si oficiali ai Partidului Popular Austriac (OeVP), adusi la Viena cu autobuzele pentru a participa la acest eveniment organizat dinainte, informeaza DPA.Partidele de dreapta si de stanga care au votat impotriva sa nu au nimic sa ofere, cu exceptia dorintei de a scapa de el, a acuzat Kurz."Ele nu pot opri schimbarea pe care am inceput-o", a adaugat el, in ovatiile multimii.Motiunea de cenzura a fost sustinuta de parlamentarii social-democrati si ai Partidului Libertatii din Austria (FPOe, extrema-dreapta), care s-a aflat in coalitia de guvernare cu Kurz pana in urma cu o saptamana cand liderul sau, vicecancelarul Heinz-Christian Strache, a fost in centrul unui scandal de coruptie si a demisionat.Kurz a pus capat aliantei si a condus un guvern minoritar interimar.Presedintele Austriei, Alexander Van der Bellen, trebuie sa numeasca acum un nou cancelar pentru a forma un guvern care sa obtina sprijinul Parlamentului pana la viitoarele alegeri nationale, ce ar urma sa fie organizate in septembrie.