Cinci calugari raniti intr-un jaf la o biserica din Viena, alerta cu bomba la Catedrala Sf. Stefan

Doi suspecti i-au atacat pe calugari joi, catre ora locala 13:30 (14:30, ora Romaniei), i-au legat la maini si i-au retinut timp de cateva ore in Biserica Floridsdorf, in nordul capitalei austriece, dupa care au fugit, a precizat politia intr-un comunicat. Victimele au fost gasite de catre politisti la ora locala 16:17 (17:17, ora Romaniei)."Din ceea ce stim, cel putin unul dintre suspecti a cerut bani in numerar si obiecte de valoare. Motivul exact nu este cunoscut. Insa excludem orice caracter terorist", a anuntat politia, care a declansat o vasta operatiune de cautare a suspectilor.Totodata, anterior Catedrala Sf. Stefan din Viena a fost evacuata, in urma unei alerte cu bomba, dupa care a fost redeschisa o ora mai tarziu.Nicio bomba nu a fost gasita in catedrala, in urma alertei declansate de un apel anonim, a anuntat politia pe Twitter , scrie Reuters."Verificarea catedralei Sf. Stefan a fost negativa", a anuntat politia.O ancheta era in curs cu privire la identificarea persoanei care a sunat.