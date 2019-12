Copii abuzati la scoala de balet a Operei din Viena: Managerul roman a fost demis

Ziare.

Abuzurile fizice si verbale raportate asupra copiilor la principala academie de balet din Austria, unde studiaza in prezent in jur de 130 de elevi cu varste cuprinse intre 10 si 18 ani, 80% dintre ei din strainatate, au avut legatura cu o lipsa aproape totala a controlului calitatii si a gestionarii corespunzatoare in cadrul institutiei, a anuntat marti comisia de ancheta.Prin urmare, coregraful francez Manuel Legris a fost demis din functia de director artistic al scolii, dar isi va pastra cealalta functie - cea de director al Baletului Operei din Viena, a anuntat Federal Theatre Holding.Comisia informase ca Manuel Legris a vizitat academia de balet doar de cateva ori pe an, relateaza dpa.Totodata, romanca Simona Noja-Nebyla nu va mai detine functia de director managerial al scolii de balet a Operei de Stat din Viena, a precizat sursa citata.Guvernul austriac a infiintat comisia de ancheta in aprilie, in urma plangerilor primite privind metode abuzive de predare si un caz de presupusa hartuire sexuala la principala academie de balet din Austria.Comisia a precizat in raportul sau final ca scoala nu dispunea de criterii scrise privind angajarea personalului sau gestionarea problemelor de sanatate ale elevilor."Am primit informatii potrivit carora elevii ar fi fost sfatuiti sa inceapa sa fumeze, astfel incat sa le fie mai putin foame", a declarat presedintele comisiei, Susanne Reindl-Krauskopf.Elevii erau strigati pe numele mic si cu marimea la imbracaminte pentru a se evidentia greutatea acestora si au existat informatii privind abuzuri fizice in timpul antrenamentelor.Vezi detalii despre abuzurile grave de la scoala de balet a Operei de Stat din Viena: Copii batuti, pusi sa fumeze si umiliti ca sa slabeasca Opera de Stat din Viena a inceput sa ia masuri pentru a remedia situatia, insa comisia a afirmat ca schimbarile par concepute pentru a imbunatati mai degraba imaginea publica a institutiei decat bunastarea elevilor