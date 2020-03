Coronavirus: Austria mobilizeaza rezervistii pentru prima data dupa Al Doilea Razboi Mondial

LIVE

Rezervistii vor ajuta la furnizarea alimentelor si la operatiunile politiei si vor asigura sprijin medical, a declarat ministrul apararii austriac Klaudia Tanner, citat de Reuters.Spre deosebire de Germania si Franta, in Austria serviciul militar este inca obligatoriu. Dupa implinirea varstei de 18 ani, barbatii trebuie sa efectueze sase luni de serviciu militar sau noua luni de serviciu civil.Aproximativ 3.000 de soldati - 10% dintre rezervisti - vor prelua pentru trei luni sarcini efectuate in prezent de militari al caror serviciu obligatoriu se incheie in luna mai.Pana in prezent, Austria a raportat aproximativ 4.000 de cazuri de COVID-19 si 21 de decese cauzate de aceasta epidemie.Miercuri seara, intregul land austriac Tirol si cei circa 750.000 de locuitori ai sai au fost plasati in carantina, izolati de restul tarii din cauza propagarii rapide a noului tip de coronavirus in aceasta regiune alpina. Tirolul este principalul focar al bolii in Austria.Austria a extins vineri la frontierele sale cu Ungaria si Slovenia masurile de control introduse deja la granitele cu Germania, Italia, Elvetia si Liechtenstein.