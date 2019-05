Cui foloseste caderea dreptei austriece?

Ziare.

com

Cui i s-a potrivit manusa Strache? Sefului sau nu neaparat, de vreme ce liderul guvernului de la Viena, Kurz, s-a vazut nevoit sa-l debarce pe vicecancelar, optand pentru anticipate . PSD? Perfect i s-ar fi potrivit. Prea mari sunt compatibilitatea celor doua formatiuni si amploarea coruptiei din partidul lui Dragnea, prea evidente ochiadele aruncate de cleptocrati oligarhiei ruse si falsul lor patriotism.In fond, am mai vazut si in Romania abundenta de dregatori penali care se dau nationalisti, dar sunt pregatiti sa-si tradeze tara oricand, vanzand-o cu lejeritatea ex-liderului populist de dreapta austriac, Strache, unor interese straine. In speta rusesti. Caci la rusi sunt banii. Tot la ei gasesti sustinerea financiara si politica a marilor corupti, a extremistilor nationalisti si comunisti. Kremlinul are si servicii secrete specializate in tainice filmari de politicieni. Si in santaj politic.Cum s-a vazut, intre altele, in Republica Moldova. Pentru mine, unul, sinistrele vorbe, intentii si, posibil, delicte penale ale fostului vicecancelar nu reprezinta, ca atare, o surpriza. Nici faptul ca i s-a intins o capcana profesionista nu-mi pare uimitoare. Vor urma probabil altele. Profesionistii care l-au dat mat pe Strache vor mai fi intins curse si altora. La rigoare, mi se pare excelent ca un astfel de ins e obligat sa-si dea demisia si sa ceara iertare . Un pic mai suprinzatoare e viteza asumarii.In conditii romanesti, in care infractori condamnati definitiv, ca Dragnea sau sluga lui penala, Valcov, continua, moral si politic abuziv, sa-si exercite puterea mult dupa ce s-au vazut demascati, aceasta viteza poate fi cotata ca fulgeratoare. Dar inregistrarea video avandu-i ca protagonisti pe Strache si pe presupusa reprezentanta a oligarhiei ruse, careia demnitarul austriac voia sa-i cumpere sustinerea financiara si propagandistica, daruindu-i la schimb rentabile contracte publice si controlul asupra unei parti a presei austriece, circula de mult. Inclusiv in randul ziaristilor germani.Cu atat mai legitime sunt varii intrebari. De ce acum, cu o saptamana inainte de alegeri? Cui bono? Carei tabere politice ii folosesc jenantele dezvaluiri facute fix cu o saptamana inaintea unor alegeri europene in care partidele zise de centru si de stanga in frunte cu al lui Macron si al conservatorilor lui Merkel si Manfred Weber sunt inclestate intr-o lupta pe viata si pe moarte cu populistii de dreapta, gen FPO? Ca si cu Orban, AFD, Salvini, Marine Le Pen, Geert Wilders si altii, eiusdem farinae?Raspunsul la aceasta ultima intrebare e clar. Demascarea liderului FPO foloseste elitei politice vesteuropene. In speta unui establishment globalist de centru-stanga si de centru, puternic afectat de ascensiunea aparent irepresibila, cel putin din 2015 incoace, a formatiunilor nationaliste.Dar cine va fi pus la dispozitia presei si, implicit, a acestei elite, incriminanta pelicula? Cine a pregatit indelung turnarea ei la Ibiza, unde Strache se dusese sa se distreze in compania intimului sau, Gudenus, fiul unui negationist condamnat, cu legaturi in mediile pro-ruse ale ultranationalistilor sarbi? Cine se pricepe de minune sa influenteze decisiv alegeri apusene, prin spargeri de conturi de email, prin fake-news, propaganda, santaj politic si dezvaluiri senzationale?"Manastire intr-un picior, ghici ciuperca ce-i". Daca la zisa ghicitoare veti raspunde, aparent speculativ, "Rusia lui Putin", va bazati pe o experienta indelungata si lamuritoare.Dar de ce-ar retrage Moscova subit sustinerea acordata FPO si altor populisti si extremisti europeni, de dreapta sau de stanga? Simplu. Pentru ca nu mai are pe moment nevoie de unele slugi. Pentru ca le poate inlocui si a gasit, poate, in vest, alti auxiliari, mai utili. Si pentru ca are de spus mersi frumos. De pilda pentru decizia guvernelor de la Paris si Berlin de a accepta aiuritoarea renuntare la sanctiunile impuse Rusiei in Consiliul Europei, desi continua flagranta violare, de catre Moscova, a principiilor democratiei, drepturilor omului si ale dreptului international. De pilda in anexatele parti ale Ucrainei.Or, cum sa se multumeasca elitei politice si culturale apusene care a hotarat reprimirea nejustificata a Rusiei in Consiliul Europei intr-un mod mai eficient decat prin compromiterea definitiva a unei figuri de prora a miscarii ce-i contesta cel mai navalnic, establishmentului, autoritatea? Ghici ghicitoarea mea. Si mai ghiceste cat de bine fac democratiei anonimele. Despre care nenea Iancu scria ca e "aproape imposibil, crez eu, sa se gaseasca un roman, indiferent de sex, care sa nu fi scris - chiar daca nu stie sa scrie, - care sa nu fi primit, sau despre care sa nu se fi scris macar o scrisoare anonima. Scrisoarea anonima este unul din semnele caracteristice ale societatii romanesti".A devenit mai nou caracteristica si societatilor occidentale? E bine ca dispare din scena un Catavencu austriac. Daca marele corupt e eliminat din peisaj ca Adrian Severin, de ziaristi asumati. Dar suntem, oare, siguri ca intr-o democratie scopul scuza mijloacele? E in regula ca niste publicatii de stanga implicate ele insele, in ultimii ani, in scandaluri de presa, sa incalce, pentru un scoop, principii etice sarcosancte? Der Spiegel si Suddeutsche Zeitung au hotarat ca nu se da cu piciorul unei lovituri de presa rentabile si politic oportune. Ambele publicatii isi protejeaza sursele. De ce? Pentru ca pot.Dar ce-ar fi fost daca victima demascarii ar fi fost un ideolog al corectitudinii politice? Nu s-ar fi facut spume la gura in apararea lui, in condamnarea inscenarii montate sa-l dea gata si a unui mod oneros de procurare de informatii? Sau e si in democratie valabil principiul "quod licet iovi non licet bovi"? Iata intrebari care, in interesul democratiei, se cer puse. Si care reclama un raspuns urgent.