Doua trenuri s-au ciocnit la Salzburg - zeci de raniti

Unul dintre trenuri l-a izbit prea puternic pe celalalt, care venea de la Zurich, in timp ce erau cuplate, a precizat un purtator de cuvant al Politiei."Un (tren) Nightjet a stationat la peronul 4, iar in timpul unei proceduri de cuplare alt tren a intrat in el in partea din spate", a declarat purtatorul de cuvant, citat de Reuters.Blantul ranitilor nu ar urma sa creasca semnificativ, a apreciat el.Accidentul a avut loc vineri, la ora locala 4.45 (5:45, ora Romaniei), a precizat purtatorul de cuvant.