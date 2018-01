Guvernul de la Viena vrea sa taie alocatiile pentru copiii austrieci din strainatate. Si cei din Romania sunt afectati

Ziare.

Executivul austriac, care a depus juramantul la 18 decembrie, la doua luni dupa ce Partidul Poporului a castigat alegerile parlamentare, considera ca masura nu incalca regulile Uniunii Europene privind interzicerea discriminarii, relateaza Reuters.La inceputul sedintei de doua zile a cabinetului sau, Sebastian Kurz a anuntat ca guvernul sau va taia alocatiile pentru copiii cetatenilor austrieci care traiesc intr-o tara unde nivelul de trai este mai scazut."Este o incorectitudine construita pe sistemul care, pentru doi copii care nici macar nu traiesc in Austria, ci in Romania, transfera 300 de euro pe luna in Romania si acesta este aproape venitul mediu acolo", a declarat Sebastian Kurz.Valoarea acestor plati variaza in functie de varsta si numarul copiilor, dar incepe de la 114 euro pe luna pentru un singur copil."Vom lua o decizie in cabinet astfel incat aceste plati ale alocatiilor pentru copii sa nu fie facute in strainatate la acelasi nivel ca pana acum", a spus Kurz, care a adaugat ca ajustarea acestor plati la nivelul de trai local ar duce la economii de "peste 100 de milioane de euro pe an".Executivul austriac intentioneaza ca in acest an sa faca economii de circa 2,5 miliarde de euro, inclusiv prin reducerea ajutoarelor pentru refugiati si restrictionarea accesului noilor imigranti la multe servicii sociale pentru o perioada de cinci ani.In 2016, Austria a transferat circa 273 milioane de euro in strainatate catre alte tari din Uniunea Europeana si Spatiul Economic European pentru plata alocatiilor pentru 132.000 de copii.Anul trecut, Comisia Europeana a criticat Germania pentru un plan similar, care ulterior a fost abandonat de catre Berlin.