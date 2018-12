In jur de 17.000 de austrieci au iesit in strada la Viena pentru a protesta fata de politicile Gvernului

Ziare.

com

Evenimentul - care, potrivit organizatorilor, a strans 50.000 de oameni - a atras un numar mare de participanti, printre care grupuri de stanga, precum cetateni in varsta cunoscuti sub numele de "Bunicii impotriva dreptei". Unii participanti agitau sosete vechi si pancarte pe care se putea citi "Rasismul pute", relateaza dpa si AFP."Vrem o alta Austrie", a subliniat Andreas Schieder, cap de lista al Partidului Social-Democrat (opozitie) pentru alegerile europarlamentare din mai 2019, in timpul defilarii.In contextul in care saptamana viitoare se implineste un an de la sosirea la putere a coalitiei de guvernare, demonstrantii s-au pronuntat si impotriva eforturilor de a interzice portul valului in scoli si a unei reforme sociale.Un numar mic de participanti purtau veste galbene, ca cele folosite in cadrul miscarii masive de protest din Franta Politia vieneza a anuntat intr-un comunicat de presa ca marsul s-a desfasurat fara incidente.Guvernul cancelarului conservator Sebastian Kurz si al vicecancelarului Heinz-Christian Strache, reprezentant al extremei drepte, impun o agenda stricta antiimigratie, inclusiv o reducere a beneficiilor sociale pentru familiile numeroase, menite sa afecteze strainii, dar care lovesc si in austrieci.Totusi, dupa un an de guvernare, coalitia aflata la putere se bucura in continuare de o mare popularitate (55,5% din intentiile de vot), gratie unei economii infloritoare si in contextul cresterii tendintelor populiste in Europa si in lume.