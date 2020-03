In plina criza de coronavirus, Austria angajeaza ingrijitori din Romania si Bulgaria

Ziare.

Sectorul de asistenta pentru persoanele in varsta din Austria depinde foarte mult de lucratorii din Europa Centrala, obisnuiti sa faca naveta pentru a acorda asistenta la domiciliu persoanelor in varsta, noteaza AFP.Asistentii la domiciliu care au sosit luni, in mare parte femei, au fost plasati in izolare preventiva in hoteluri. Cazarea, la fel ca si transportul cu avionul, este asigurata de provincia Austria Inferioara (est) unde vor fi apoi repartizati timp de patru pana la sase saptamani, potrivit unui oficial local.In mod normal, 65.000 de ingrijitori, pana la 80% fiind femei din Slovacia si Romania, lucreaza oficial in Austria, unde 33.000 de persoane au nevoie de asistenta medicala permanenta.Dar inchiderile frontierelor impiedica venirea prin rotatie a ingrijitorilor si exista riscul sa puna in pericol intregul sistem de asistenta la domiciliu, personalul slovac lucrand, in general, 15 zile in Austria inainte de a reveni acasa timp de doua saptamani. O parte din acest personal a preferat, de asemenea, sa ramana in tara de origine.Asistentii la domiciliu romani, al caror serviciu in Austria dureaza o luna, nu mai pot tranzita ca de obicei Ungaria.Autoritatile din Austria Inferioara au declarat ca este inca prea devreme pentru a sti daca va fi necesara crearea unui pod aerian durabil cu aceste tari.Ingrijitorii fac parte, la fel ca lucratorii sezonieri, din categoriile identificate de UE care exercita profesii "critice" in lupta impotriva pandemiei de coronavirus si care trebuie sa poata continua sa circule liber.Comisia Europeana a cerut, luni, celor 27 de membri ai blocului comunitar sa "puna in aplicare proceduri simple si rapide pentru a garanta trecerea usoara" a acestor lucratori.Austria a creat, de asemenea, saptamana trecuta, un sistem provizoriu de asistenta pentru varstnici dintr-un contingent de 14.600 de tineri.