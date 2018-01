Manifestatie cu zeci de mii de oameni la Viena contra guvernului format cu extrema dreapta: Fascistii s-au intors, dupa 80 de ani!

Ziare.

Sub sloganul "comitetul de primire a Noului An", cei 20.000 de manifestanti, potrivit politiei, au format un lung cortegiu din centrul orasului spre cartierul ministerelor.Estimarile organizatorilor, care se asteptau la aproximativ 10.000 de participanti, au variat intre 25.000 si peste 50.000 de persoane.Condus de tanarul conservator Sebastian Kurz, castigator la 31 de ani al alegerilor din 15 octombrie, noul guvern austriac format la mijlocul lunii decembrie a integrat sase ministri de extrema dreapta in posturi-cheie, printre care Heinz-Christian Strache, liderul Partidului Libertatii din Austria (FPO) si vicecancelar.Organizata la chemarea organizatiilor de stanga si miscarii antirasiste, mobilizarea, prima de o asemenea amploare de la instalarea guvernului, a adunat oameni de toate varstele, inclusiv multe familii.Multe lozinci faceau referire la istoria tarii, 80 de ani de la Anschluss, anexarea Austriei de catre Germania nazista in martie 1938 si instalarea unui regim autoritar fascist."Va rog, nu inca", proclama o pancarta in timp ce un banner avertiza ca "cei care ii tolereaza pe Kurz si Strache ar fi aplaudat in 1938".Aceasta este a doua coalitie formata intre conservatorii OVP (Partidul Popular Austriac, n.red.) si FPO in Austria, dupa o prima experienta guvernamentala la inceputul anilor 2000.Alianta celor doua partide a declansat atunci dezaprobare internationala si a condus la sanctiuni europene. Multe demonstratii au avut loc in Austria, cea mai mare dintre acestea adunand pana la 250.000 de persoane.Noua majoritate a obtinut aproape 60% din voturi in alegerile legislative din octombrie, dupa zece ani de coalitie centrista intre dreapta si social-democrati.