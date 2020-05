"Noua normalitate" din Austria: Cum arata viata dupa socul COVID-19

Cea mai buna frizura

Manifestarile traditionale de 1 mai, de ziua luptei muncitorilor, ale social-democratilor din SPO, au avut loc de data aceasta doar online, din cauza coronavirusului. Doar cateva grupulete de stanga au iesit in strada."Slava Domnului ca domnul cancelar nu ne mai poate inchide in casa si ca viata revine iar la normal", se bucura mecanicul de locomotiva Thomas Reisel.Pana acum, doar supermarketurile si marile magazine cu materiale de constructii aveau voie sa functioneze. Acum se poate juca din nou tenis, se poate trage cu arcul si juca golf. Centrele de cumparaturi si magazinele de mobila atrag clientii cu oferte speciale.Pe alocuri se creeaza cozi mari de oameni, ceea ce ii nemultumeste pe medici. "Nu se intampla mare lucru", constata insa Marietta Auer de la Shopping Center Sud. Ea nu se teme de un eventual al doilea val de coronavirus dupa relaxarea masurilor de protectie. Austria isi poate permite asa ceva, crede ea.Cifrele ii dau dreptate. Fiecare austriac cu coronavirus infecteaza mai putin de inca o alta persoana, asa-numitul "factor de reproducere" este sub valoarea 1, conform datelor oficiale.Municipalitatea din Viena le multumeste cetatenilor cu afise pentru ca au respectat regulile impuse pe timp de pandemie. "Ai grija de tine, stai acasa" - acesta a fost mesajul transmis permanent de Crucea Rosie si de Guvern, pe afise sau in conferinte de presa. Adica asa-numitul "Social Distancing".Masurile luate pana acum au fost "corecte", crede Marcela Torres din Columbia, de profesie pedagog, doar ca oamenii nu trebuie acum sa se "distanteze social" unii de ceilalti, adauga ea si arata spre un afis in mai multe limbi.Mecanicul de locomotiva Reisel stie cine nu va avea de suferit de pe urma pandemiei. "Cei bogati se vor descurca", crede angajatul OBB (caile ferate austriece). Buni de plata vor fi la sfarsit tot "angajatii". Marile lanturi de supermarketuri isi folosesc spatiile de reclama pentru a incuraja populatia cu sloganuri ca "Impreuna unii pentru ceilalti" si "Impreuna suntem puternici".Incepand cu 1 mai, vienezii au voie sa mearga din nou la Lacul Neusiedler. Multi isi doresc o frizura noua, dupa sapte saptamani de stat acasa, ne spune Claudia Ramm, care are un salon de frizerie in sectorul 23 al Vienei."Avem foarte, foarte multe programari", spune femeia de origine germana, care in ultimele doua luni a avut o "cifra de afaceri egala cu zero". Acum ea poate primi din nou clienti.Doar ca procedurile de lucru sunt mai complicate decat cele clasice - spalat, tuns, uscat. "Va rugam bateti la usa", scrie pe usa incuiata, "ca sa nu poata sa dea oricine buzna inauntru", explica frizerita.Programarile se fac doar telefonic, dupa cum informeaza o alta hartie lipita pe usa. In plus, atat frizerii, cat si clientii sunt obligati sa poarte masca. Ceea ce complica si mai mult lucrurile, constata Claudia Ramm.In spatiul public si la cumparaturi trebuie pastrata in continuare distanta si purtate mastile.La "Cafe Pruckel" nu prea este multa actiune, la o usa laterala stau cativa clienti fideli, inauntru scaunele sunt ridicate pe mese.Vechea cafenea vizavi de Muzeul de Arta Aplicata de la Ring este iubita si de turisti, dar si ei lipsesc deocamdata. Christl Sedlar este patroana de la "Cafe Pruckel", bluza colorata contrasteaza cu dispozitia ei: "trista" ar fi intreaga situatie, spune intreprinzatoarea.Angajatii ei sunt in program redus de lucru, pierderile din ultimele saptamani le estimeaza la "90%" din cifra de afaceri normala. "Doua portii de peste prajit" striga ea in spate spre bucatarie. Clientii fideli primesc mancarea la pachet de la "Pruckel".Dar nu este acelasi lucru. "Sa stau inauntru in cafenea" - acest lucru ii lipseste unui client care comanda un peste prajit la tejgheaua improvizata. "Vreau sa ajut putin localul", spune el.La jumatatea lui mai, "Pruckel" va deschide din nou normal, dar mersul la restaurant va arata mai degraba a bal mascat, nu a iesire la cafenea. "Clientii trebuie sa poarte masca atunci cand vin inauntru", explica proprietara, "si au voie sa scoata mastile doar cand mananca sau beau".Si personalul trebuie sa poarte masca. Si la "Pruckel" va fi mai departe obligatorie pastrarea distantei. Femeia este sigura ca nu va mai recupera pierderile suferite. Potrivit unui sondaj recent, doar un austriac din trei ar intentiona sa mearga acum la restaurant.38 de miliarde de euro a pus guvernul austriac la dispozitie pentru a reduce cele mai grave consecinte imediate pentru economie. Pentru cei 180.000 de artisti, muzicieni si actori sunt prevazute insa doar cinci milioane de euro din acest total.Adriana Galabova a primit in prima luna 500 de euro din fondul de asigurari sociale pentru artisti, de acum responsabila pentru artisti este Camera Economica, cu al ei fond special pentru cei afectati major de COVID-19.In atelierul ei din sectorul 14 al Vienei, artista nu lucreaza doar la fotografii, ceramica si bijuterii. Castiga bani mai ales cu organizarea de cursuri pentru pensionari si copii.Cursurile nu au putut fi insa tinute saptamani in sir, vor fi reluate acum. "Saptamana viitoare este relativ plina", spune artista nascuta in Bulgaria, "iar pentru cursurile pentru copii din vara s-au inscris deja multe persoane".Acest lucru are legatura desigur cu faptul ca numerosi austrieci nu vor merge vara aceasta in concediu, crede ea. Regulile din atelierul ei sunt de asemenea stricte: distanta de cel putin un metru intre cursanti si purtarea de masti.Ajutorul oferit de Guvern artistilor amenintati existential de actuala criza "nu ar fi demn de o natiune culturala ca Austria", se plange scriitoarea Julya Rabinowich.Ea se mentine pe linia de plutire cu lecturari online, cu articole scrise pentru ziare si cu avansul primit pentru un roman pe care inca nu l-a scris. Ea crede ca relaxarea masurilor ar fi prematura, se asteapta la urmatorul dans: "deschidere, din nou restrictii, din nou deschidere".Nu crede ca pe primul loc este pus interesul oamenilor, ci "cel al economiei".Pentru ministrul ecologist al Sanatatii, Rudolf Anschober, luna mai este una de test. Doar atunci cand "faza a doua" se va dovedi aplicabila, vor fi luate in calcul noi masuri de relaxare.Muzeele vor deschide treptat de la jumatatea lui mai, festivalurile nu au loc defel vara aceasta, nici mersul la cinema nu va fi posibil inainte de septembrie, conform Guvernului. Hotelurile au voie sa-si redeschida portile la sfarsitul lui mai. Hotelierii nu sunt multumiti. Ei cer ca Guvernul sa le plateasca daune.