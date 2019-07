O austriaca a reusit sa scape din casa unui criminal dupa ce i-a laudat orhideele

Ziare.

Nathalie Birli, o ciclista profesionista in varsta de 27 de ani, a fost izbita violent in urma cu cateva zile de un automobilist in timp ce se antrena intr-o zona rurala din afara orasului Graz, relateaza AFP.In timpul caderii ea si-a rupt o mana, iar agresorul a lasat-o inconstienta lovind-o cu un lemn, dupa care a transportat-o intr-o casa izolata."M-am trezit dezbracata si legata intr-un fotoliu, intr-o casa veche", a povestit tanara ziarului Kronen Zeitung.Cel care o rapise a fortat-o sa bea alcool si a incercat apoi sa o inece intr-o cada cu apa rece, a spus ea.Tanara a reusit totusi sa-l induplece pe criminal, laudandu-l pentru numeroasele orhidee pe care le avea in casa."Plin de ura la inceput, el a devenit brusc simpatic cu mine", marturisindu-si pasiunea pentru gradinarit si orhidee si povestindu-mi despre copilaria lui dificila, a adaugat fata.Ea a reusit pana la urma sa-l convinga sa o elibereze si chiar sa o conduca pana acasa.Analizarea datelor GPS i-a indrumat repede pe anchetatori la domiciliul suspectului care a fost arestat, a precizat politia.Barbatul, in varsta de 33 de ani si suferind de tulburari psihice, a fost incarcerat.Anchetatorii incearca acum sa stabileasca daca el a fost implicat in trecut si in alte rapiri.