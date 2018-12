Mafia din Balcani se afla in spatele atacului armat din centrul Vienei

Ziare.

com

"In acest stadiu, atacul armat pare sa aiba legatura cu crima organizata din vestul Balcanilor", se precizeaza in comunicat.Focurile de arma, care au avut loc in jurul orei 12:30 GMT (13:30 ora locala), vineri, au produs cateva clipe de panica in centrul istoric al capitalei austriece, frecventata de turisti. Cele doua victime, de 23 si 32 de ani, precum si un al treilea barbat au fost luate drept tinta imediat ce au iesit dintr-un restaurant.Atacatorul a fugit de la fata locului, dar nu cu o masina dupa cum au indicat unii martori, si nu a fost gasit deocamdata. In varsta de aproximativ 30 de ani, el are o inaltime de 1,85 metri si purta o haina inchisa la culoare cu gluga, potrivit descrierii facute de politie.O urmarire a fost declansata in toata Viena, ancheta fiind extinsa si in alte tari in afara Austriei, a precizat politia.