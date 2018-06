Serviciile germane de informatii, acuzate ca ar fi spionat ambasade si ministere de la Viena

Ziare.

com

"Dorinta noastra este, desigur, sa stim cine a fost monitorizat, cand s-a incheiat supravegherea si daca aceasta s-a incheiat cu adevarat", a declarat Kurz, in urma unei sedinte de urgenta la Viena.Publicatiile Der Standard si Profil au relatat ca Serviciul Federal de Informatii al Germaniei (BND) ar fi interceptat 2.000 de telefoane, mobile si conturi de mail, pentru a monitoriza ministri, ambasade, organizatii si institutii islamce, inca din 1999.Monitorizarea ar fi vizat ambasadele Iranului, Rusiei, Coreei de Nord, dar si Frantei, Israelului si Statelor Unite. Operatiunile s-ar fi incheiat in 2006, informeaza agentia ORF."Spionatul statelor prietene nu este doar neobisnuit si nedorit, ci si inacceptabil", a declarat presedintele austriac Alexander Van der Bellen, cerand Germaniei sa clarifice scopul colectarii de informatii.Orice date obtinute in Austria si care se afla inca in posesia serviciilor de informatii din Germania ar trebui sterse, a propus Kurz.Acuzatiile au fost facute initial in anul 2014, cand un procuror austriac a demarat o investigatie in acest caz. Investigatia nu a avut succes, insa, din cauza "refuzului Germaniei de a coopera", a informat Kurz.