Tarile europene in care viata incepe sa revina la normal: Anumite restrictii sunt ridicate

Din aceasta saptamana, inoamenilor li s-a permis sa mearga la inot, sa alerge sau sa faca exercitii fizice fara sa mai poarte masca de protectie, scrie CNN . Oamenii trebuie sa pastreze insa distantarea sociala si sa nu se antreneze in grup.De asemenea, magazinele cu materiale de constructii, cele cu obiecte pentru casa si magazinele de biciclete au fost redeschise.In plus, granitele vor fi redeschise de pe 14 aprilie pentru calatoriile esentiale in strainatate.Autoritatile din Cehia sustin ca au reusit sa tina pandemia de coronavirus sub control deoarece, incepand cu 19 martie, au declarat obligatorie purtarea mastilor de protectie. In Cehia s-au inregistrat 5.735 de cazuri de coronavirus, iar 123 de persoane au murit.In, cancelarul Sebastian Kurz a anuntat ca, incepand cu 14 aprilie, vor fi redeschise magazinele mici, cele cu obiecte pentru casa sau gradinarit. Totodata, oamenii vor fi obligati sa poarte masca de protectie in supermarket-uri si in transportul public.De asemenea, de pe 1 mai, toate magazinele, centrele comerciale si saloanele de coafura vor fi redeschise. De la mijlocul lunii mai, restaurantele si hotelurile vor fi si ele redeschise gradual. Guvernul austriac va decide daca va extinde inchiderea scolilor si dupa 15 mai, in timp ce evenimentele majore raman suspendate cel putin pana la finalul lunii iunie.Austria a inregistrat 13.667 de cazuri de coronavirus, iar 319 persoane si-au pierdut viata.In, anumite restrictii vor fi eliminate incepand cu data de 20 aprilie, potrivit unui anunt facut de premierul Erna Solberg.Astfel, de pe 20 aprilie vor fi redeschise gradinitele, pentru ca o saptamana mai tarziu sa se deschida si scolile primare, pentru cei din clasele 1-4.In Norvegia au fost inregistrate 6.314 cazuri de coronavirus, iar 113 persoane au murit.O masura similara a fost luata si in, unde, incepand cu 15 aprilie, scolile si gradinitele vor fi redeschise, in cazul in care numarul cazurilor de coronavirus nu va creste brusc.Totusi, in Danemarca vor fi interzise adunarile mai mari de 10 persoane pana pe 10 mai, iar bisericile, centrele comerciale si cinematografele vor ramane inchise. De asemenea, festivalurile si adunarile mari au fost suspendate pana in august, iar granitele tarii raman inchise.In Danemarca au fost inregistrate 5.819 cazuri de coronavirus, iar 247 de persoane au murit.Germania si Elvetia intentioneaza si ele sa renunte la anumite restrictii, dar vor face anunturi clare in perioada urmatoare.C.S.