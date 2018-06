Tensiuni intre Germania si Austria, dupa acuzatii de spionaj: "Spionarea statelor prietene e inacceptabila"

Ziare.

Potrivit cotidianului, BND a interceptat intre 1999 si 2006 circa 2000 de numere de telefon fix si mobil, faxuri si e-mailuri ale unor ministere, organizatii internationale, ambasade si firme din Austria. Aceleasi informatii au fost publicate si de saptamanalul austriac Profil. Pe lista institutiilor spionate figureaza OPEC (Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol) si AIEA (Agentia Internationala pentru Energia Atomica), ale caror sedii se afla la Viena."Spionarea statelor prietene nu este doar rara si nedorita, este si inacceptabila", a declarat presedintele austriac intr-o conferinta de presa ad hoc, la care a participat si cancelarul Kurz. Astfel de actiuni "pun la indoiala pe termen lung increderea intre state", a adaugat Van der Bellen.Presedintele comisiei din Bundestag (camera inferioara a Parlamentului Germaniei) pentru serviciile de informatii, deputatul Armin Schuster, a declarat ca ia in considerare acuzatiile din partea Austriei, pentru a vedea daca sunt noi sau doar reiau afirmatii din 2015.BND a fost acuzat in urma cu trei ani ca a spionat mai multe tari aliate, printre care si Austria, pe cont propriu sau pentru NSA (National Security Agency), unul din serviciile de informatii ale Statelor Unite. Printre obiectivele mentionate de presa in 2015 se aflau ministerul francez de externe, presedintia Frantei, Comisia Europeana si ministerele de interne ale mai multor state europene. In 2016, Germania a adoptat o lege pentru delimitarea mai exacta a activitatilor BND.