Un barbat s-a urcat cu calul intr-un tren regional din Austria

Imaginile arata un tanar cu palarie care tine de capastru un cal brun, pe platfoma de intrare a unui vagon de pasageri, printre calatori bine dispusi.Fotografiile au fost realizate in gara Bad Mitterndorf (centru), pe o mica linie regionala din Alpii austrieci, a precizat OBB, dupa ce initial anuntase ca incidentul s-a produs in localitatea vecina Bad Goisern.Cuplul insolit a fost recunoscut imediat de media austriece: calul, o iapa pe nume Frieda, si calaretul Benni.OBB a precizat ca barbatul a fost imediat rugat de conductor sa coboare impreuna cu calul, fiind informat ca trenul nu va porni atata timp cat ei se afla la bord. Barbatul incercase inainte sa urce cu calul in alte doua trenuri, potrivit sursei citate.Compania de cai ferate a tratat intamplarea cu umor, noteaza AFP. Totusi, OBB a precizat ca doreste ca incidentul sa nu se repete.Numai animalele "de talie mica si fara periculozitate" sunt autorizate la bordul trenurilor austriece, iar cainii ar trebui sa dispuna de botnita si de bilet, a reamintit OBB.