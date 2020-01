Verzii din Austria au votat covarsitor pentru intrarea la guvernare cu conservatorii lui Sebastian Kurz

Ziare.

Noul guvern, care va fi condus de liderul OeVP si fostul cancelar Sebastian Kurz, va putea depune juramantul marti. Werner Kogler, liderul Verzilor, va detine functia de vicecancelar.Votul din cadrul partidului era ultimul obstacol pentru formarea primei coalitii de guvernare Verzi-conservatori din Austria. O astfel de combinatie a functionat in alte locuri din Europa, iar observatorii vor sa vada ce rezultate va avea in Austria, noteaza dpa.Coalitia isi doreste ca Austria sa joace un rol de pionierat in Europa, inclusiv in ceea ce priveste combaterea schimbarii climatice. Conform acordului de coalitie, tara ar urma sa devina neutra din punctul de vedere al impactului asupra climei pana in 2040.Alte prevederi ale programului sunt cresterea pretului curselor aeriene prin introducerea unei taxe de mediu si interdictia portului burqa pentru fetele sub 14 ani.Kurz, in varsta de 33 de ani, se va intoarce la cancelarie dupa esecul coalitiei anterioare cu formatiunea de extrema dreapta Partidul Libertatii (FPOe).Coalitia lui Kurz cu FPOe s-a prabusit in luna mai din cauza unei inregistrari video in care liderul formatiunii, Heinz-Christian Strache, discuta despre posibile acorduri in materie de infrastructura si media cu o femeie care se da drept o finantatoare politica din Rusia.