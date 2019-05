Vicecancelarul austriac si-a anuntat demisia dupa aparitia unei inregistrari video compromitatoare

Ziare.

"I-am prezentat cancelarului Sebastian Kurz demisia mea din functia de vicecancelar si el a acceptat-o", a anuntat Strache, in varsta de 49 de ani, intr-o conferinta de presa la Viena. Strache se afla la guvernare alaturi de cancelarul conservator Sebastian Kurz din decembrie 2017.Politicianul austriac a recunoscut ca a facut o greseala si a mentionat ca a decis sa renunte la postul de vicecancelar pentru a evita caderea guvernului format din partidul sau si Partidul Popular al lui Kurz.Strache a mai anuntat ca va fi inlocuit de ministrul Transporturilor, Norbert Hofer.Scandalul a izbucnit vineri seara, cand revista Der Spiegel si ziarul Suddeutsche Zeitung au difuzat o inregistrare video in care Strache pare sa ofere, in schimbul sustinerii politice, contracte in infrastructura unei femei care a pretins ca este o potentiala donatoare bogata din Rusia.