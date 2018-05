Vicecancelarul Austriei contesta migrarea fortei de munca in UE dinspre Est spre Vest si cere modificarea reglementarilor

Ziare.

"Trebuie sa avem o discutie deschisa despre faptul ca nu este benefic pentru dezvoltarea Europei ca toti intelectualii, toate persoanele bine-educate, intregul potential din tarile est-europene, sa fie atrasi spre Europa Occidentala", a declarat Heinz-Christian Strache, citat de site-ul Nachrichten.at.Liderul de extrema-dreapta a admis ca Uniunea Europeana refuza revizuirea normelor privind libera circulatie. "Insa eu vreau sa ma asigur ca nu ajung in Europa de Vest toate asistentele medicale, in timp ce in tari precum Slovacia nu mai ramane niciuna", a adaugat el."Situatia nu este benefica nici pentru Europa de Est, dar nici pentru noi, pentru ca au loc transformari - oameni cu inalte calificari si care castiga bine sunt fortati sa devina someri (...) ", a subliniat Heinz-Christian Strache.