Alerta in cladirea in care se afla consulatul Romaniei la Bruxelles, unde a fost trimis un plic cu praf suspect

Politia a fost alertata vineri in legatura cu prezenta plicului intr-o cladire situata nr. 47 - 48, pe bulevardul Regent din Bruxelles.Cladirea adaposteste mai multe birouri, precum si consulatul Romaniei, scrie presa belgiana, care adauga ca in zona se afla si sediul ambasadei SUA.A fost necesara interventia protectiei civile, precum si izolarea persoanelor care au intrat in contact cu praful suspect aflat in plic. Conform purtatorului de cuvant al Politiei din Bruxelles Olivier Slosse, la ora locala 17:00 politia a parasit zona, iar cei care au intrat in contrat cu pudra suspecta au fost dusi la spital.- Intr-un comunicat ulterior, MAE roman a precizat "ca nu a fost afectata integritatea si siguranta cetatenilor romani si a personalului diplomatic roman"."Reprezentantii politiei au comunicat reprezentantilor Ambasadei faptul ca nu exista motive de ingrijorare si ca au fost indeplinite procedurile standard, aplicabile in astfel de situatii. In prezent, activitatea Sectiei Consulare se desfasoara in parametri normali, iar acest eveniment nu a afectat integritatea si siguranta cetatenilor romani si a personalului diplomatic roman", se arata in comunicatul citat.