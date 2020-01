Belgia: 185 de protestatari ecologisti au fost retinuti de politie la salonul auto din Bruxelles

Ziare.

com

Protestul a venit la doar cateva zile dupa ce Comisia Europeana a prezentat "Pactul ecologic european - Plan de investitii pentru o Europa durabila", care are ca scop ca Uniunea Europeana sa devina, pana in 2050, primul bloc din lume neutru din punct de vedere climatic.Christophe Meierhans, reprezentant al Extinction Rebellion, a declarat ca protestatarii au vizat industria auto pentru ca "s-au spus multe minciuni pentru a se vinde mai multe masini".Manifestantii au fost retinuti rapid de politie si personalul de paza al salonului auto a blocat accesul in zona pentru scurt timp.Dupa putin timp, protestatarii au manifestat si la intrarea in salonul auto, de unde de asemenea au fost luati de politisti.Organizatorii salonului auto au anuntat, intr-un comunicat, sa se asteapta la jumatate de milion de vizitatori in cele zece zile de eveniment.