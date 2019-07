Belgia plateste amenzi de cate 5.000 de euro pe zi din cauza problemelor cu Internetul din Bruxelles

Ziare.

In anul 2014, Parlamentul European si Consiliul au adoptat o directiva a UE care viza facilitarea si incurajarea dezvoltarii de retele de comunicatii electronice in banda larga. Statele membre trebuia sa transpuna directiva in legislatia lor nationala pana la data de 1 ianuarie 2016.Executivul comunitar a solicitat initial o amenda de 54.639 euro pe zi insa ulterior si-a revizuit solicitarile la 6.071 euro pe zi dupa ce Belgia a luat masuri pentru a transpune in legislatie directiva UE si doar regiunea Bruxelles mai inregistreaza unele deficiente."Curtea ordona Belgiei sa plateasca o amenda de 5.000 de euro pe zi pentru ca nu a trsnspus in totalitate directiva privind retelele de comunicatii electronice de mare viteza precum si pentru esecul de a comunica masurile de transpunere Comisiei", se arata in decizia CJUE.Comisia Europeana considera Internetul in banda larga drept un instrument pentru a stimula cresterea economica si a permite UE sa recupereze decalajul care o separa de SUA si Asia.