Confruntari violente la Bruxelles intre politie si protestatarii inspirati de "vestele galbene"

Protestatarii, care cer demisia premierului belgian Charles Michel, au aruncat cu pietre, petarde si alte obiecte spre fortele de ordine si au distrus semne de circulatie si semafoare.Ilse Van de Keere, purtatoarea de cuvant a Politiei din Bruxelles, a declarat ca aproximativ 400 de protestatari manifesteaza in apropierea sediului Guvernului Belgiei.Aproximativ 100 de persoane au fost retinute, multe avand asupra lor obiecte considerate drept periculoase, cum ar fi materiale pirotehnice.Protestatarii scandeaza sloganuri ca "Macron, Michel, demisia!"Incidente violente s-au produs si in apropierea sediului Parlamentului european de la Bruxelles.Aproximativ 60 de persoane au fost arestate dupa proteste violente inspirate de miscarea "Vestelor Galbene" care au avut loc vineri la Bruxelles, in cursul carora doua masini de politie au fost incendiate.Miscarea "Vestelor Galbene" din Franta, care denunta majorarea preturilor la carburanti si erodarea nivelului de trai, a inspirat proteste antiguvernamentale si in Belgia si Olanda, desi niciuna din cele doua tari nu a propus majorarea taxelor pentru carburanti - scanteia care a provocat amplele manifestatii de la Paris si din alte orase franceze.In jur de 100 de olandezi protesteaza pasnic si in fata Parlamentului de la Haga, iar la Amsterdam au fost retinuti doi protestatari.