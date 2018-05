Panica in Gara Bruxelles-Midi in urma unui incident armat

Ziare.

O ancheta a fost lansata de catre politia cailor ferate, scrie AFP. Faptele s-ar fi petrecut catre ora locala 17.15 (18.15, ora Romaniei) si au fost filmate. Politia ar viziona inregistrarea.Un expert balistic si laboratorul politiei s-au dus la fata locului. In imagini surprinse de camere de supraveghere apare un barbat care trage "un foc de arma in pamant", apoi fuge, imediat, a precizat Parchetul din Bruxelles intr-un comunicat.Un cartus a fost gasit, iar un perimetru de securitate a fost instituit.Detonarea a provocat panica, o scurta perioada de timp, iar unii calatori care stateau la masa in sala au rasturnat mese pentru a fugi, potrivit unor marturii pe retele de socializare.Potrivit parchetului, "mai multe persoane au parasit gara panicate". Gara si toate caile de acces au fost redeschise, insa doua zone din gara nu erau accesibile calatorilor.Traficul feroviar nu a fost intrerupt.Pe 22 martie 2016, in Belgia au avut loc cele mai sangeroase atentate comise vreodata pe teritoriul belgian . Trei kamikaze s-au detonat pe aeroportul international de la Zaventem si intr-o statie de metrou, la Bruxelles, omorand in total 32 de oameni si ranind alte sute.Aceste atacuri au fost revendicate de organizatia jihadista Statul Islamic.