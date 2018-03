Protest cu 1.500 de magistrati la Bruxelles: Help Justice!

Ziare.

Manifestatia, initiata in special de Asociatia Sindicala a Magistratilor (ASM), s-a transformat intr-un apel catre clasa politica. Purtand togi negre, magistratii si avocatii au format in fata Palatului de Justitie cuvintele "Help Justice!", vizibile intr-o fotografie aeriana facuta dintr-o drona."Acest serviciu public este ineficient, desi justitia este un actor institutional care are rolul de a reechilibra democratia si de a se opune celorlalte puteri intr-un moment sau altul", a declarat Manuela Cadelli, presedinta ASM, agentiei France Presse."Daca justitia este prea lenta, pana la urma cel care plateste este justitiabilul", a aratat avocatul Jean-Pierre Buyle, liderul barourilor francofone si germanofone din Belgia. El a aratat inspre Palatul de Justitie si a sustinut ca "daca la Bruxelles cade un tavan, se inchide usa si se incuie incaperea, (...) nu se repara".Protestatarii au acuzat si economiile realizate la dotarea cu echipamente informatice. Cadelli a subliniat ca sistemele informatice ale politiei nu sunt intotdeauna compatibile cu ale justitiei. La transferul dosarelor, politistii trebuie sa imprime documentele, iar la Palatul de Justitie nu exista personal care sa le scaneze.AFP reaminteste ca in 2015, la un protest similar, tot la Bruxelles, au participat circa 3.000 de persoane.