Un politist a fost injunghiat in fata comisariatului din Bruxelles: Atacatorul a strigat "Allah akbar"

Ziare.

com

Acest atac este tratat ca un posibil act terorist din cauza tintei agresorului. Unii martori sustin ca l-au auzit pe individul inarmat cu un cutit strigand "Allah akbar" atunci cand s-a aruncat asupra a doi agenti de politie in fata comisariatului central de politie. Unul dintre cei doi ofiteri a fost usor ranit la gat, conform Reuters.Colegul sau a deschis focul asupra atacatorului, nimerindu-l in zona pieptului. Atat politistul ranit, cat si agresorul, a caror viata nu este in pericol, au fost spitalizati.Suspectul ar fi cunoscut serviciilor de politie pentru implicarea sa in cazuri de trafic de arme, conform Le Soir. Politia insista totusi ca motivul este inca neclar.Politia din Bruxelles le-a cerut agentilor sa fie cat se poate de vigilenti. Acest atac, calificat drept "las" de catre ministrul belgian de Interne, Jan Jambon, s-a produs in timp ce presedintele francez, Emmanuel Macron, se afla intr-o vizita oficiala in Belgia.Serviciile antiteroriste belgiene incercau sa stabileasca in aceasta dimineata daca individul este cunoscut ca un tip radicalizat. Ministrul Justitiei, Koen Geens, a declarat la Radio 1 ca verificarea bazelor de date gestionate de Oficiul pentru Analiza Amenintarii (OCAM) nu a produs niciun rezultat.