Alegere controversata a unui nou procuror general in Bulgaria

Ghesev, in varsta de 48 de ani, pana acum adjunct al procurorului general in exercitiu Sotir Tatarov si unicul candidat la succesiunea acestuia, a asigurat in cursul audierii de aproape 10 ore in fata Consiliului ca intentioneaza sa "intareasca eficienta organelor de ancheta", cu precadere in ce priveste coruptia, terorismul si criminalitatea organizata.In plina sedinta, la sediul institutiei a fost primit joi un mesaj in care se spunea ca o bomba va exploda in 30 de minute, urmat de o fraza in limba araba. Sedinta Consiliului a continuat insa. Zona din jurul cladirii fusese blocata de politie inaintea inceperii sedintei, care a prilejuit si un protest fara precedent la alegerea unui procuror general in Bulgaria. Zeci de oameni s-au adunat in jurul sediului Consiliului, separati in doua grupuri, unul care sustinea si altul care se opunea numirii lui Ghesev, inainte de a fi redirectionati de fortele de ordine.Ghesev, ales cu un scor de 20 la 4, a afirmat ca unele "cercuri politico-economice" au lansat o campanie ostila impotriva candidaturii sale, de teama declansarii de anchete.Procedura de desemnare a acestuia, sustinuta de organizatii ale procurorilor si comisarilor din politie, a fost in schimb criticata de consiliul suprem al avocatilor si de organizatii pentru apararea drepturilor omului."Este vorba de o numire, nu de o alegere. Ivan Ghesev este alegerea unui lobby politic si economic", a opinat Mihail Ekimgiev, avocat cunoscut pentru plangerile sale pe langa CEDO.Mai multe ONG-uri i-au cerut presedintelui Rumen Radev sa-si foloseasca dreptul de veto impotriva alegerii lui Ghesev.Procurorul general, numit pentru sapte ani, este una din cele mai puternice figuri din Bulgaria, supervizand activitatea tuturor celorlalti procurori si avand ultimul cuvant asupra lansarii sau opririi unei anchete.Lipsa unui dispozitiv de control asupra limitelor prerogativelor sale a facut insa obiectul criticilor din partea CEDO si a Comisiei Europene.In ultimul sau raport privind reformele din sistemul judiciar bulgar, publicat la inceputul acestei saptamani, executivul european a salutat progresele realizate de Sofia, cerandu-i insa sa transpuna in fapte angajamentele asumate in lupta impotriva coruptiei.La 12 ani de la aderarea sa la UE, in 2007, Bulgaria ramane cea mai corupta membra dintre cele 28 de state din blocul comunitar, conform clasamentului realizat de Transparency International, si face obiectul unui mecanism special de supraveghere din partea Uniunii, impreuna cu Romania, aminteste AFP.