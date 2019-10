Alegeri locale in Bulgaria: Atentia cade pe capitala Sofia

Ziare.

GERB ar urma sa iasa din nou castigator, iar Borisov pare pregatit sa ramana premier pana la sfarsitul mandatului sau, in 2021, a afirmat Parvan Simeonov, directorul Gallup International - Bulgaria, cu sediul la Sofia, relateaza DPA."Chiar daca ar aduce o catastrofa electorala neasteptata pentru GERB, alegerile pentru primarii si consiliile locale de duminica nu sunt un test pentru stabilitatea guvernului. Miza este climatul politic general din tara", a adaugat el.Opozitia este mult mai diversificata si ar putea atrage noi votanti, insa este impartita intre socialisti, care mizeaza pe sentimentele pro-rusesti si pe nostalgie, si un bloc liberal pro-occidental mai mic, dar vizibil si creativ.Aceasta divizare "este un noroc pentru GERB", a mai spus Simeonov.Atentia se concentreaza in special pe cursa pentru primaria capitalei Sofia, unde primarul actual, Iordanka Fandakova, de la GERB, incearca sa obtina un al patrulea mandat.Contracandidata sa din partea opozitiei, aflata pe o opozitie puternica, este independenta Maya Manolova, fost ombudsman national. Maya Manolova este sustinuta de socialisti si de alte cateva partide.Alti 17 candidati sunt in cursa pentru primaria Sofiei, dar numai Manolova este considerata un concurent serios pentru Fandukova."Opozitia incearca sa se impuna la Sofia si in alte mari orase, cum ar fi Plovdiv. O victorie ar transmite o pozitie puternica", a mai spus Simeonov.Al doilea tur de scrutin este programat pentru 3 noiembrie acolo unde nu va exista un candidat care sa obtina peste 50% din voturi din primul tur.La alegerile europene din mai, GERB a iesit in fata socialistilor, in ciuda acuzatiilor de coruptie impotriva unor oficiali ai partidului.Urnele se vor inchide la ora locala 20.00 (18.00 GMT). Sunt asteptate la urne 6,2 milioane de persoane cu drept de vot.