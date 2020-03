Armata bulgara este pregatita sa trimita efective la granita cu Turcia, in cazul unui val de migranti

Ziare.

Intre 400 si 500 de militari din fortele terestre, fortele speciale si politia militara, si 140 de echipamente pot ajunge la granita intr-un interval de 4-6 ore, le-a precizat ministrul jurnalistilor, in parlamentul de la Sofia.Alti 1.000 de militari ar putea fi trimisi in 12-16 ore, iar, daca va fi necesar, vor mai putea fi mobilizati intre 2.400 si 2.600, a mai indicat ministrul apararii.Potrivit acestuia, la granita va putea fi folosita forta fizica, inclusiv tunuri cu apa, gaze lacrimogene si grenade paralizante, precum cele folosite de Grecia.In acest stadiu insa, a aratat el, polita de frontiera si Ministerul de Interne isi indeplinesc perfect misiunea, nu exista tensiuni, iar Turcia nu le permite migrantilor sa treaca in Bulgaria.Ministrul apararii le-a mai declarat jurnalistilor ca nu este necesara construirea de noi instalatii de-a lungul frontierei. Politia de frontiera detine echipamente foarte bune: camere cu termoviziune care permit identificarea la 5 km de frontiera, drone si altele, a precizat el.Karakaceanov a fost de parere ca ar fi bine ca valul de migratie spre Bulgaria sa fie stopat cu ajutorul diplomatiei, insa, daca aceasta nu va da rezultate, ar trebui utilizate toate mijloacele de forta permise de legislatia bulgara. 'Sunt o persoana omenoasa, dar granita bulgara este inviolabila si, daca cineva incepe sa comita incalcari precum cele din Grecia, Bulgaria ar trebui sa foloseasca forta', a subliniat ministrul apararii.