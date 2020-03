Biserica Ortodoxa din Bulgaria indeamna credinciosii sa se roage acasa: Dati dovada de intelepciune

Biserica, initial reticenta

Bulgaria a interzis vineri accesul in parcuri si locuri de joaca precum si calatoriile neesentiale intre principalele orase din aceasta tara cu 7 milioane de locuitori, dupa ce luase anterior masura inchiderii scolilor, barurilor si restaurantelor pentru a pune in aplicare distantarea sociala.Parlamentul a acordat armatei dreptul de a supraveghea punerea in aplicare a interdictiilor vizand adunarile publice extinse si a permis autoritatilor sa foloseasca date de trafic ale operatorilor de telefonie mobila pentru a localiza persoanele puse sub carantina.Pana sambata, in aceasta tara au fost raportate 142 de cazuri si trei decese.Biserica Ortodoxa, care a fost reticenta la masura sistarii serviciilor religioase in urma cu o saptamana, indeamna acum credinciosii sa respecte restrictiile pe durata starii de urgenta instituita in aceasta tara."Nu este un refuz al credintei, ci un sacrificiu intern facut pentru a pastra sanatatea altor credinciosi", a spus mitropolitul Ciprian de Stara Zagora, un inalt cleric al Bisericii Ortodoxe bulgare, intr-un discurs televizat."Dati dovada de intelepciune si modestie si ramaneti acasa. Noi, pastorii Domnului, ne vom ruga pentru voi si familiile voastre din casa Domnului", a spus acesta.Circa 75% dintre bulgari sunt crestini ortodocsi, desi doar un mic procent dintre acestia considera mersul la biserica o activitate esentiala.Bisericile de pe teritoriul tarii vor ramane deschise pentru cei care au o nevoie urgenta de a le vizita, a mai spus mitropolitul Ciprian. Acesta le-a recomandat insa credinciosilor sa pastreze distanta unul fata de celalalt si sa nu atinga obiectele din interior.Bisericile sunt dezinfectate cu regularitate.Biserica Ortodoxa din tara vecina Grecia a hotarat de asemenea sa mentina lacasurile de cult deschise pentru rugaciuni individuale.In Polonia majoritar catolica, guvernul a limitat adunarile publice la cel mult 50 de persoane, masura care restrictioneaza desfasurarea slujbelor religioase.