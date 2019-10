Bulgaria a expulzat un diplomat rus acuzat de spionaj

Ziare.

com

Ministerul bulgar de Externe mentioneaza intr-un comunicat ca a avut o intalnire cu ambasadorul Rusiei la Sofia vineri, dupa ce a fost informat de catre procurori si serviciile de informatii despre activitatile suspecte al diplomatului rus pe teritoriul Bulgariei, cerand rechemarea lui la Moscova pana luni seara.Agentia de presa rusa TASS informeaza ca procuratura din Bulgaria a anuntat luni ca a deschis un dosar penal impotriva unui diplomat rus, acesta fiind acuzat de spionaj."Procuratura a deschis un dosar penal pentru infractiune impotriva republicii fata de un cetatean strain care, din septembrie 2018, culege informatii cu scopul de a le transmite unui stat strain, aceste informatii constituind secret de stat si vizand interesele Bulgariei, UE si NATO", se mentioneaza in comunicatul procuraturii, citat de agentia de presa rusa."El conspira in mod regulat cu rezidenti bulgari, inclusiv cu responsabili avand acces la informatii clasificate provenind din Bulgaria, Uniunea Europeana si NATO", a apreciat parchetul, citat de AFP, precizand ca este vorba de secretarul unu al ambasadei ruse, numit la post in septembrie 2018 si care a efectuat activitati de spionaj sub aceasta acoperire diplomatica.Intrucat angajatul Ambasadei Rusiei la Sofia beneficiaza de imunitate diplomatica, ancheta in cazul sau a fost suspendata, conform aceleiasi agentii de presa.Ministerul de Externe bulgar a indicat ca, dupa o discutie avuta vineri cu ambasadorul Rusiei la Sofia, diplomatul respectiv a parasit deja teritoriul Bulgariei."Partea bulgara si-a exprimat dorinta ca angajatul ambasadei sa fie rechemat (in Rusia) pana la sfarsitul zilei de luni. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe al Bulgariei, persoana in cauza a parasit deja teritoriul Bulgariei", se mentioneaza intr-un comunicat al diplomatiei de la Sofia, citat de TASS.Ministerul de Externe rus nu a facut nicio declaratie deocamdata. Nici ambasada rusa la Sofia nu a facut vreun comentariu in acest caz, conform agentiilor de presa citate.In timp ce a mentinut pana acum relatii politice si economice stranse cu Moscova, aceasta tara balcanica membra a NATO si UE a inculpat pentru spionaj in septembrie pe unul dintre fostii sai deputati din Partidul Socialist Bulgar (PSB). Justitia il suspecteaza ca a lucrat pentru un fost membru al serviciilor de informatii ruse, dar si pentru oligarhul rus Konstantin Malofeev, considerat un apropiat al Kremlinului intr-o nota recenta a think tank-ului Carnegie Council.Miliardarul Malofeev figureaza, intre altele, pe lista cu sanctiuni europene, Bruxellesul considerandu-l drept un finantator al separatistilor prorusi din estul Ucrainei.In 2014, Malofeev a orchestrat la Viena, in Austria, o intalnire intre mai multi alesi ai extremei drepte europene si personalitati din Rusia.