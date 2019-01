Bulgaria a extradat in SUA un hacker rus

Ziare.

Potrivit ambasadei, Aleksandr Jukov a fost extradat vineri si este detinut intr-o inchisoare din Brooklyn, la New York."Angajati ai consulatului general (rus) din New York il vor vizita in inchisoare in curand", a precizat ambasada.Jukov este una dintre cele opt persoane, majoritatea cetateni rusi, inculpate in noiembrie 2018 in Statele Unite dupa ce au creat sisteme complexe de reclame online false care au provocat pagube de zeci de milioane de dolari mai multor companii.Un ruso-ucrainean, cinci rusi si doi kazahi sunt urmariti penal pentru frauda electronica, intruziune informatica, furt de identitate in forma agravata si spalare de bani.Trei dintre ei au fost arestati in strainatate, dar ceilalti sunt inca in libertate.Jukov, originar din Sankt Petersburg, a fost arestat in noiembrie in Bulgaria, unde traia din 2010.Potrivit autoritatilor, unul dintre dispozitivele hackerilor - instalat intre 2014 si 2016 - a costat 7 milioane de dolari companiile ce au cumparat anunturi publicitare online care nu au fost niciodata vazute de internauti.Potrivit acuzatiei, hackerii au programat servere pentru a simula o activitate umana pe internet, navigand pe web cu ajutorul unui browser fals.Un alt dispozitiv, folosit intre 2015 si 2018, a putut falsifica miliarde de reclame. Potrivit justitiei americane, aceasta stratagema a facut companiile sa plateasca peste 29 de milioane de dolari pentru publicitate in realitate niciodata vizibila.