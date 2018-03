Bulgaria asteapta probe suplimentare, inainte de a expulza diplomati rusi

Ziare.

com

Borisov a facut acest anunt in urma unei reuniuni a organismului guvernamental in domeniul securitatii.Sofia asteapta probe suplimentare cu privire la otravirea pe 4 martie, la Salisbury, in sud-vestul Angliei, a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia.Guvernul bulgar a decis sa se limiteze, pentru moment, la "sustinerea deplina" a Marii Britanii, care a fost exprimata deja in cadrul reuniunii Consiliului European, si la rechemarea la consultari a ambasadorului bulgar la Moscova.Borisov a subliniat ca Bulgaria, care detine presedintia semestriala a UE de la inceputul anului, trebuie sa pastreze deschise canale de comunicare cu Rusia, asa cum a facut si cu Turcia, cand au existat tensiuni.Bulgaria, odinioara unul dintre cei mai apropiati aliati ai Moscovei, este dependenta de livrari ruse de gaze naturale, de piese de schimb ruse pentru echipamentele sale militare din perioada sovietica si de venituri importante de pe urma industriei turistice.Pe de alta parte, angajatii Consulatului General al Statelor Unite din Sankt Petersburg si-au oferit o pauza, in toiul furtunii diplomatice intre Occident si Rusia.O camioneta a livrat peste 20 de pizze la consulatul american, a carui inchidere Moscova a dispus-o pana sambata, in contextul escaladarii razboiului diplomatic intre Moscova si Occident.Consulatul american de la Sankt Petersburg este inchis de catre Moscova ca masura de retorsiune fata de inchiderea Consularului Rusiei din Seattle.