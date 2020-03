Bulgaria creste salariile personalului medical care trateaza bolnavii de coronavirus

Ziare.

Marirea este de 1.000 de leva (aproximativ 2.500 de lei).Bulgaria a inregistrat peste 40 de cazuri de infectare si doua decese, scrie Reuters. Tara a decretat stare de urgenta pana pe 13 aprilie, iar autoritatile au inchis deja scolile si au interzis adunarile publice mari.Spitalele bulgare, care duc lipsa de personal, asistentii plecand in mare majoritate din tara, au inceput deja sa apeleze la voluntari pentru ca medicii sa aiba ajutor in tratarea pacientilor bolnavi de Covid-19.Borissov si presedintele Rumen Radev au facut un apel comun catre cetateni sa nu se panicheze, ci sa inteleaga gravitatea situatiei, sa arate unitate si solidaritate, dar sa pastreze distanta sociala."Toti cei care se afla in prima linie si au de-a face cu coronavirusul vor primi 1.000 de leva in plus, lunar", a spus Borisov.El a mai spus ca industria bulgara produce masti sanitare si costume pentru medici.Vineri, Bulgaria a adoptat legi care prevad pedepse cu pana la 5 ani de inchisoare pentru cei care nu respecta perioada de plasare in carantina. De atunci, patru oameni au fost retinuti de politie.Bulgarilor le-a fost recomandat sa renunte la calatoriile internationale, iar multi asteapta acum sa poata reveni in tara, fiind prinsi la granita dintre Croatia si Serbia, dupa ce Belgradul a inchis frontierele terestre pentru toti cei care vin din Franta, Germania, Austria si Spania.