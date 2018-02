Bulgaria da aproape un miliard de dolari pentru a-si schimba vechile MIG-uri cu avioane noi din Occident

Ziare.

Ministrul a precizat, pentru postul public BNT, ca Bulgaria va cauta oferte "pentru" pentru "a gasi cele mai bune preturi si cele mai bune optiuni",informeaza agentia bulgara Novinite.Karakaceanov a declarat in noiembrie ca ministerul sau va solicita oferte de la mai multi producatori.Avioanele ce urmau sa fie luate in calcul suntde la Lockheed Martin,al Saab,al Eurofighter side la Boeing.Aparatele de fabricatie occidentala urmeaza sa ia locul celor sovietice. Valoarea contractului este asteptata sa se ridice la circa 1,5 miliarde de leva ().Potrivit lui Karakaceanov, Ministerul Apararii isi propune sa cheltuiascanoi. Pana in 2024, Sofia va majora bugetul pentru aparare la, a indicat ministerul.Conform planului de investitii, vor fi achizitionate vehicule motorizate carede fabricatie sovietica.