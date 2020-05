Bulgaria da liber la vacante si reduce preturile. Se redeschid hotelurile mici si pensiunile

Ziare.

De saptamana viitoare, vecinii de la sud de Dunare vor avea voie sa calatorasca in tara, in scop turistic.Masura vine o data cu relaxarea masurilor de carantina, pe 13 mai.Astfel, vor fi redeschise hotelurile mici si pensiunile, iar plajele trebuie sa fie pregatite sa primeasca turisti de pe 1 iunie.Pentru a-i convinge sa isi faca vacanta in tara, oficialii de la Sofia vor sa le ofere bulgarilor vouchere pe care sa le poata folosi pana la finalul anului 2021.In ce priveste turistii straini, oficialii autoritatile bulgare spera sa poata redeschida tara pentru acestia de la 1 iulie . Sunt discutate mai multe variante, printre care, cea in care sa fie primiti turisti din statele vecine si doar daca in statul respectiv epidemia este tinuta sub control. Pentru a-i incuraja pe oameni sa calatoreasca, 47% dintre hotelierii bulgari spun ca vor reduce preturile.In Bulgaria au fost confirmate aproape 1.900 de cazuri de coronavirus, iar 84 de oameni au murit.Bulgaria a fost una dintre primele tari din Europa care au impus restrictii asupra circulatiei persoanelor, pentru a reduce riscul propagarii noului coronavirus. Guvernul bulgar a luat aceasta masura pe 13 martie. Cu toate astea de Paste, bisericile din Bulgaria au ramas deschise.