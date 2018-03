Bulgaria explica de ce nu a expulzat diplomati rusi, alaturi de aliatii din UE si NATO

Ziare.

Declaratiile lui Doncev vin in contextul in care mai multi aliati ai Bulgariei din NATO si UE au luat decizia de a expulza diplomati rusi, ca reactie la atacul neurotoxic, atribuit Rusiei, ce l-a vizat pe fostul spion rus Serghei Skripal, informeaza Reuters.Spre deosebire de numeroase alte tari europene, Bulgaria nu a luat masura expulzarii vreunui diplomat rus, ci doar a decis chemarea pentru consultari a ambasadorului Bulgariei din Rusia."Situatia politica din Bulgaria este de asa natura incat acest tip de decizii trebuie sa fie luate doar in urma unui consens. Pentru moment, ca e bine sau rau, nu exista un asemenea consens", a explicat vicepremierul bulgar, facand referire la discutiile din interiorul coalitiei guvernamentale de la Sofia privind pozitia fata de atacul neurotoxic atribuit Rusiei.Atat presedintele bulgar Rumen Radev, cat si Partidul Socialist, principala formatiune de opozitie din Bulgaria, insista ca sunt necesare dovezi concrete suplimentare ale implicarii Rusiei in otravirea lui Serghei Skripal si a fiicei sale, Iulia.Doncev a mai precizat ca Bulgaria va astepta raportul Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice cu privire la atacul neurotoxic, adaugand ca intre timp Sofia va "monitoriza situatia atent".24 de tari s-au solidarizat cu Marea Britanie expulzand aproape 150 de diplomati rusi dupa ce fostul spion Sergei Skripal si fiica sa au fost otraviti la Londra, actul criminal fiind atribuit Moscovei.