Bulgaria interzice intrarea in tara a strainilor din 12 state UE

Astfel, cetatenii din Italia, Spania, Franta, Marea Britanie, Germania, Olanda, Elvetia, Austria, Belgia, Islanda, Lichtenstein si Luxemburg nu vor mai putea sa calatoreasca in Bulgaria, transmite Reuters.Exceptie o vor face cetatenii bulgari care vor dori sa revina in Bulgaria si persoanele cu drept de rezidenta."Interzic temporar intrarea pe teritoriul bulgar a tuturor cetatenilor din tari terte, pe la toate punctele de trecere a frontierei, pe cale aerului, maritima, feroviara si auto", arata un comunicat al ministrului Sanatatii.Masurile nu se aplica medicilor, lucratorilor sociali, echipajelor de transport, oficialilor guvernamentali, lucratorilor sezonieri in agricultura si altor cazuri speciale.Bulgaria va permite tranzitul persoanelor din Uniunea Europeana si Serbia, Macedonia de Nord, Muntenegru si Turcia care doresc sa se intoarca in tarile lor.Bulgaria a inchis scolile, restaurantele si barurile si a restrictionat deplasarile intre orase de la jumatatea lunii martie, pentru a incetini raspandirea coronavirusului.549 de bulgari s-au infectat cu coronavirus si 22 au murit.