Bulgaria investeste puternic in produsele bio. Este deja cel mai mare producator din lume de ulei de trandafir si de lavanda

"Planul va consolida si va dezvolta si mai mult pozitia noastra de lider la o serie de productii bio", se arata in comunicatul Ministerul Agriculturii din Bulgaria.Institutia vrea sa sprijine fermele bio mici si mijlocii prin promovarea producatorilor, adoptarea unor scheme de angajare temporara pentru acestea, consiliere si pregatire profesionala gratuita pentru fermierii care au culturi organice.De la 26.662 hectare in 2011, suprafata certificata pentru culturile bio in Bulgaria a crescut de peste sase ori, ajungand la 162.332 hectare in 2018. Pe aceste terenuri se cultiva trandafiri, lavanda si vita de vie.De asemenea, Bulgaria este printre liderii europeni in domeniul stupurilor de albine din care se realizeaza produse bio, numarul lor ajungand la 265.069 anul trecut, de peste patru ori mai mult ca in 2011.Conform datelor Eurostat, suprafata de teren alocata agriculturii organice in Uniunea Europeana era de 12,6 milioane hectare in anul 2017, echivalentul a 7% din suprafata totala de teren utilizata in agricultura, in crestere cu 25% comparativ cu situatia din anul 2012.sunt: Austria (23,4% din suprafata totala de teren utilizata in agricultura), Estonia (19,6%), Suedia (19,2%), Italia (14,9%), Cehia (14,1%), Letonia (13,9%) si Finlanda (11,4 %).In restul statelor membre UE, ponderea suprafetelor de teren alocate agriculturii organice este mai mica de 10% din suprafata totala de teren utilizata in agricultura, pe ultimele locuri fiind Malta (0,4%), Irlanda (1,7 %) si Romania, unde suprafetele de teren alocate agriculturii organice reprezentau doar 1,9% din suprafata totala de teren utilizata in agricultura.Eurostat precizeaza ca inainte ca o suprafata de teren sa fie certificata ca fiind "organica" trebuie sa treaca printr-un proces de conversie, care poate dura 2-3 ani, in functie de cultura agricola.