Bulgaria refuza Pactul ONU privind migratia

Ziare.

com

"Consiliul de Ministri a decis sa se abtina de la o aderare la Pactul mondial pentru migratii sigure, ordonate si regulate", a anuntat guvernul bulgar, scrie AFP.Sofia nu va trimite nici reprezentanti bulgari la Conferinta interguvernamentala de adoptare a pactului, la 11 si 12 decembrie, in Maroc.Bulgaria este condusa de un Guvern de coalitie din care fac parte partidul conservator al premierului Boiko Borisov si mai multe formatiuni nationaliste care se opun documentului ONU.Opozitia socialista a respins si ea textul."Bulgaria va continua sa-si indeplineasca angajemntele internationale si sa exercite un control consolidat la frontierele sale", da asigurari Guvernul, care a ridicat o bariera de sarma ghimpata de-a lungul aproape intregii frontiere cu Turcia, una dintre portile de intrare a migrantilor in UE.Pactul, adoptat in iulie la New York, are caracter neconstrangator si reafirma suveranitatea statelor. El este criticat de mai multe tari, ale caror guverne apara o linie dura in domeniul politicii azilului si primirii migrantilor.Aceste tari afirma ca se tem ca Pactul pentru o migratie "sigura si ordonata" consacra un "drept la migratie".Statele Unite s-au retras de la negocierea textului, iar mai multe tari, intre care Austria, ungaria, polonia, Slovacia, Cehia, dar si Israelul si Australia au anuntat ulterior ca nu vor semna acest document international.