Bulgaria si-a modificat planurile de aderare la zona euro ca urmare a presiunilor venite de la BCE

Ziare.

com

In urma cu doar cateva saptamani, acelasi Vladislav Goranov spunea ca autoritatile de la Sofia insista pentru ca Bulgaria sa adere la uniunea bancara abia dupa aderarea la ERM-2, transmite Bloomberg.Se pare insa ca Guvernul celui mai sarac stat membru UE s-a pliat in cele din urma recomandarilor venite de la BCE si Comisia Europeana, care insista ca Sofia trebuie sa imbunatateasca guvernanta corporativa, economiile si bancile."Vom insista pentru ca ambele sa se intample in aceeasi zi", a spus marti Vladislav Goranov intr-o conferinta organizata la Sofia. Potrivit lui Goranov, in zilele urmatoare o delegatie de oficiali bulgari se va deplasa la sediul BCE pentru discutii intense cu privire la procedurile de aderare si calendarul pentru ambele institutii.Goranov nu a precizat daca Guvernul de la Sofia intentioneaza sa isi respecte promisiunea anterioara de a depune cererea de aderare la ERM-2 pana la finele lunii iunie.Bulgaria, cea mai saraca tara membra a Uniunii Europene, indeplineste toate criteriile economice pentru aderare la ERM-2. Moneda nationala, leva, este deja legata de euro, datoria publica este sub media din zona euro si sub limita de 60% din PIB ceruta de UE, iar tara inregistreaza un surplus bugetar.Insa, in timp ce aderarea Bulgariei la ERM-2 a primit sprijinul cancelarului german Angela Merkel si al presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, BCE a fost mai reticenta avand in vedere ca au trecut doar cativa ani dupa ce a patra mare banca din Bulgaria a intrat in colaps, ceea ce a declansat demisia guvernatorului Bancii Nationale si alegeri anticipate.Vladislav Goranov a facut un apel catre statele membre ale zonei euro sa se abtina sa formuleze noi solicitari Bulgariei, care vrea sa devina a 20-a tara membra a zonei euro."In decurs de un an, vom putea sa intram simultan intr-o cooperare mai stransa in cadrul uniunii bancare si ERM. Insa avem nevoie de angajamente ferme din partea partenerilor nostri ca nu vom intra intr-un joc fara sfarsit", a spus Goranov.Mecanismul ERM II prevede ca evolutia cursului de schimb al monedei unei tari candidate trebuie sa ramana intr-un interval de variatie de plus/minus 15% fata de un nivel central agreat, timp de doi ani inainte de adoptarea euro.Bulgaria urmeaza de mai multi ani un regim de austeritate, denumit Consiliul monetar, in conformitate cu care moneda nationala (leva) a fost legata mai intai de marca germana si ulterior de euro la un curs de schimb fix. Acest sistem a permis tarii vecine sa mentina indicatori macroeconomici stabili si printre cele mai mici datorii publice (26,8% din PIB) din Europa.