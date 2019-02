Caz de otravire cu Noviciok in Bulgaria? Ce interes ar fi avut Moscova

Cine este Emilian Gebrev si ce s-a intamplat pe 28 aprilie 2015?

Aceeasi otrava ca in cazul Skripal?

A fost otravirea comerciantului bulgar de arme Emilian Gebrev pe 28 aprilie 2015 un precedent al atentatului cu otrava comis in martie 2018 asupra lui Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia? Suspiciunea a fost formulata in octombrie 2018 de platformele de investigatie Fontanka si Belingcat, dupa ce acestea ar fi identificat un al treilea agent secret rus probabil implicat in actul criminal. Sub numele Serghei Fedotov ar fi calatorit in Anglia presupusul agent al serviciului secret militar rus cu trei zile inaintea atacului comis impotriva lui Skripal, sustine echipa de cercetare.In 2015, Fedotov ar fi vizitat de trei ori si Bulgaria, dupa cum a confirmat pe 11 februarie procurorul-sef de la Sofia, Sotir Zazarov. Potrivit acestuia, agentul rus s-ar fi aflat la Sofia exact in momentul otravirii comerciantului de arme Gebrev."Verificam intreaga perioada in care acesta s-a aflat pe teritoriul bulgar: in ce hoteluri a locuit, cu ce masini a circulat, contactele avute cu cetateni bulgari", a explicat procurorul-sef al Bulgariei.Atat actiunile lui Fedotov in Anglia si Bulgaria, cat si otrava folosita in ambele cazuri ar fi foarte asemanatoare, afirma echipa de investigatie de la Belingcat. Procuratura bulgara a redeschis ancheta in cazul Gebrev in lumina noilor informatii.Iar dupa o intalnire a premierului bulgar Boiko Borissow si a procurorului-sef Zazarov cu ambasadoarea britanica la Sofia, Emma Hopkins, s-a anuntat marti o cooperare stransa intre Bulgaria si Marea Britanie pentru lamurirea celor doua cazuri de atacuri cu otrava.In timpul Razboiului Rece, Gebrev a lucrat pentru concernul bulgar de armament de stat Kintex. Bulgaria era pe atunci unul din cei mai mari exportatori de armament la nivel mondial - mai ales in calitate de producator de mitraliere Kalasnikov si de re-exportator al sistemelor de lupta sovietice.Dupa caderea comunismului, Gebrev si-a infiintat in 1992 propria firma de armament Emko si a avut mari succese cu aceasta: in 2017, firma sa a avut o cifra de afaceri de 100 de milioane de euro.Bulgaria a redevenit intre timp un exportator important de armament. Tara este cel mai mare exportator de arme din estul Europei, cu un volum anual de vanzari de peste un miliard de euro. Armele bulgare, inclusiv cele produse de Emko, au fost vandute mai ales in Orientul Apropiat si Mijlociu (inclusiv in Siria) si in Ucraina.Presa bulgara speculeaza ca tarile de destinatie ale armelor bulgare nu ar fi fost deloc pe placul Rusiei.Pe 28 aprilie 2015, Gebrev ar fi suferit un colaps. Alaturi de el in spital au mai fost internati fiul sau si un angajat. Diagnosticul: otravire cu un pesticid dintr-o salata de rucola sau din cafea. Gebrev si-a revenit din coma, iar fiul sau si angajatul s-au recuperat si ei.Comerciantul de arme a trimis probe de sange la doua laboratoare din Elvetia si Finlanda. La Helsinki s-au descoperit urmele a doua substante suspecte, organofosfati, dintre care una nu a putut fi identificata.Echipele de investigatie de la Fontanka si Belingcat sustin insa ca substanta neidentificata ar fi fost de fapt Noviciok - aceeasi otrava folosita si impotriva lui Skripal.Fostul ministru bulgar al Apararii Boiko Noev crede ca jurnalistii au dreptate:"Au fost otraviti cu un organofosfat. Este o substanta din aceeasi grupa cu Noviciok", a declarat Noev intr-un interviu pe 12 februarie.Noev crede ca, prin otravirea lui Gebrev, Moscova ar fi dorit sa loveasca in industria bulgara de armament si sa destabilizeze Bulgaria ca membra NATO.Nu este singurul care crede acest lucru. Influenta Rusiei in Bulgaria ramane foarte puternica. Potrivit sondajelor, peste 50% dintre bulgari ar vedea Rusia cu ochi buni. Observatorii avertizeaza de mai multa vreme ca Kremlinul ar dori sa foloseasca guvernul bulgar pe post de "cal troian" in UE si NATO.Iar guvernele bulgare sunt mereu foarte atente cand vine vorba de Rusia. Bulgaria a fost una din cele 14 tari din UE care nu au expulzat diplomati rusi dupa atentatul asupra lui Skripal. Iar liderii de la Sofia ar incerca si azi sa musamalizeze otravirea lui Gebrev, acuza Noev.Detalii privind posibila legatura dintre cazurile Skripal si Gebrev ar putea iesi la iveala joi, 14 februarie, cand este programata o audiere pe aceasta tema in Parlamentul de la Sofia.