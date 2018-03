Cele doua fete ale vecinului Borisov: In politica externa top, in cea interna praf

Un amalgam de simpatie si teama

Ne stim din Balcani

In politica externa top, in cea interna...

Ziare.

com

"Lui Erdogan ii spun Tayyip. Ne tutuim inca de pe vremea de cand eram amandoi primari. (...) Asa ii spun prietenii apropiati", a afirmat deseori premierul bulgar Boiko Borissov. "Ii multumesc lui Tayyip!", a spus el la inceputul anului cu ocazia inaugurarii, dupa restaurare, a bisericii bulgare "Sf. Stefan" din Istanbul. In termeni la fel de familiari i s-a adresat si Erdogan care l-a numit "prietenul meu" pe seful Cabinetului de la Sofia.Gazda reuniunii la nivel inalt UE-Turcia, care se desfasoara la Varna pe 26 martie, are o relatie apropiata cu presedintele Turciei. Slabiciunea lui Borisov pentru Erdogan este un amalgam de simpatie si respect, dar si de teama fata de puternicul vecin.Robustul premier bulgar, pe vremuri practicant al artelor martiale si garda de corp, agreeaza comportamentul macho al "baietilor puternici" ca Erdogan. Presedintele Turciei sau chiar Putin sunt idolii sai secreti.In acelasi timp, insa, Borisov se gandeste ca "200.000 de refugiati ar putea sosi in Bulgaria din Turcia" si vorbeste ingrijorat despre armata turca, "cea mai mare din Europa", care sta pregatita la granita de sud a Bulgariei.Pe plan politic intern, atitudinea sa fata de Turcia si Erdogan nu este lipsita de riscuri. Pe fondul celor cinci secole de dominatie otomana si al minoritatii turce numeroase din Bulgaria, majoritatea bulgarilor percepe tara vecina mai degraba ca pe un pericol, in ciuda apartenentei comune la Alianta Nord-Atlantica.Recent, cand Erdogan a afirmat ca vede orasul bulgar Kardzhali in "granitele spirituale" ale Turciei si ca este orasul sau de suflet, multi bulgari s-au infuriat. Iar socialistii din Opozitie i-au cerut lui Borisov o declaratie publica in reactie la aceasta "provocare la adresa suveranitatii si a integritatii teritoriale a Bulgariei".Nici angajamentul lui Boiko Borissov in favoarea unei apropieri rapide a Balcanilor de Vest de Uniunea Europeana nu este necontestat in Bulgaria.In calitate de actual presedinte al Consiliului UE, premierul bulgar a anuntat un summit UE-Balcanii de Vest, in luna mai, la Sofia. Borisov a avut mai multe intrevederi cu omologii sai din tarile balcanice, iar initiativa sa a primit acceptul Comisiei Europene, in special pe cel al amicului sau Jean-Claude Juncker.Interesele comune ale tarilor balcanice sunt consolidarea infrastructurii, dreptul la libera circulatie, interconectarea retelelor de energie, extinderea relatiilor comerciale. Insa ambitiile lui Borisov sunt hranite si de faptul ca seful Executivului bulgar cunoaste atitudinea, mentalitatea si obiceiurile balcanicilor.Bulgaria si-a netezit drumul catre UE nu cu mult timp in urma, asa ca i-ar putea ajuta acum si pe altii s-o faca. Aceasta este logica simpla a premierului Borissov. Dar pentru a-si promova ideea a fost nevoit sa treaca peste multe resentimente istorice si, de exemplu, sa semneze un acord de buna vecinatate cu Macedonia sau sa evite consecvent subiectul legat de minoritatea bulgara din Serbia.Or, pentru partenerul sau de coalitie, partidul ultranationalist "Patrioti Uniti", toate acestea inseamna o pilula tare amara.Boiko Borisov pozeaza intr-un european model nu numai in calitate de mediator intre UE si Erdogan sau intre UE si Balcanii de Vest, ci si in ceea ce priveste politica incapatanata a tarilor din Grupul de la Visegrad.El sprijina cotele de distribuire a refugiatilor si manifesta rezerve fata de tentativele Grupului de la Visegrad de a atrage Bulgaria de partea lor.Premierul Borisov respinge unilateralismul politic si manifesta o stima si o loialitate aproape penibile fata de Angela Merkel si Jean-Claude Juncker. Bulgaria ramane si in cel de-al treilea mandat al sau premianta clasei cu un excedent bugetar remarcabil si un grad de indatorare de doar 29% din PIB. Cresterea economica se mentine stabila la 3% anual. Cu o rata a somajului de doar 6,1%, Bulgaria se situeaza mult sub media la nivel european.Insa vestile bune se cam termina aici. Bulgaria lui Borisov ramane unul dintre cele mai sarace state membre ale UE. O tara a oligarhilor corupti - asa este vazuta din exterior. Reforma in justitie inca nu functioneaza in practica. Atotputernica procuratura controleaza intregul sistem, lucru care aproape paralizeaza lupta contra coruptiei, apreciaza observatorii interni si externi. La 11 ani de la aderare, Bulgaria este in continuare monitorizata de catre CE si din acest motiv.De asemenea, in chestiunea libertatii presei, Bulgaria ocupa un loc codas in clasamentele organizatiilor "Reporteri fara Frontiere" si "Freedom House". In afara socialistilor, si acestia pro-rusi, in tara nu exista o opozitie insemnata.Practic, formatiunea aflata la guvernare (GERB) controleaza toate resorturile si pozitiile cheie. Fara GERB nimic nu merge - nici la Sofia, nici in provincie. Este vorba mai ales despre banii europeni care curg din belsug in Bulgaria si care sunt in mainile partidului de guvernamant.Mai ales Boiko Borissov raspunde de toate acestea. Acelasi Borissov care, in politica externa, se poarta atat de rezonabil si care si-a construit imaginea de mediator important intre Est si Vest.