Cinci sirieni si un bulgar au finantat o grupare terorista jihadista

"Grupul a transferat catre organizatii teroriste nu mai putin de 25 de milioane de euro in patru ani", a declarat purtatoarea de cuvant a Parchetului bulgar, Rumiana Arnaudova, citata de AFP."Finantarea se efectua fara operatiuni bancare, prin metoda hawala", a adaugat ea.Hawala este un sistem traditional de plati informale, banii circuland prin intermediul unor agenti de schimb.Potrivit procurorului general adjunct Ivan Ghicev, punerea la punct a unei astfel de retele este "fara precedent in Uniunea Europeana".Aceasta retea exista in majoritatea tarilor Europei si a permis circulatia a 100 - 300 de milioane de euro pe an, conform unor surse apropiate anchetei.De asemenea, cei cinci sirieni si cetateanul bulgar au fost inculpati si pentru "pregatirea de actiuni teroriste intr-o alta tara", a indicat Arnaudova, fara a oferi alte detalii.