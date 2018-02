Extremisti din toata Europa au luat cu asalt Sofia pentru comemorarea unui general nazist

Ziare.

com

Procesiunea in memoria lui Hristo Lukov a durat doua ore, desi cele mai importante partide politice, ambasada SUA si mai multe organizatii evreiesti au cerut ca ea sa fie anulata."Aceasta manifestare de intoleranta fata de altii a avut loc dupa mai putin de o luna de cand intreaga lume a adus omagii victimelor Holocaustului. Acesta trebuie sa fie un semnal clar de alarma pentru noi, ca societate, ca europeni care nu au uitat suferinta cauzata de cel de-Al Doilea Razboi Mondial, ca nu este suficient sa ne amintim de tragicele evenimente", a transmis ministrul.El a adaugat ca orice act de glorificare a ideologiei naziste este "pe deplin inacceptabil".Manifestantii, autointitulati bulgari nationalisti, au fost insotiti de grupuri antisemite si de neo-nazisti din mai multe tari europene."Uniunea Europeana este o inchisoare in care sunt generate profituri pentru parazitii lumii", a declarat un neonazist german prezent la manifestatie, citat de publicatia Magazine79 Autoritatile locale au incercat sa interzica marsul, care are loc in fiecare an de mai bine de un deceniu si pe care guvernul l-a catalogat drept "rusinos". Totusi, organizatorii au obsinut un ordin juridic ce le permite realizarea lui."Obiectam impotriva faptului ca suntem numiti antisemiti, neo-nazisti sau fascisti. Suntem doar nationalisti", a spus unul dintre ei, citat de AFP.Robert Eklund de la Nordic Resistance Movement a spus ca a venit in Bulgaria "pentru a lupta impotriva unui inamic comun - multiculturalismul, globalizarea si UE". El a adaugat ca isi doreste sa opreasca "imigratia non-europeana".Marsul este organizat in fiecare an de catre extremistii bulgari incepand cu 2003.